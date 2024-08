Koopmeiners e Nico Gonzalez alla Juve diretta calciomercato: tutte le trattative LIVE

Inizia un'altra settimana di calciomercato e, mentre scatta il conto alla rovescia per l'inizio del campionato, le trattative e i contatti si intensificano. Le ultime su Koopmeiners e Nico Gonzalez nel mirino della Juve, su Lukaku promosso sposo del Napoli, ma non solo: aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.