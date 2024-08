Koopmeiners e Nico Gonzalez alla Juve diretta calciomercato: tutte le trattative LIVE

Inizia un'altra settimana di calciomercato e, mentre scatta il conto alla rovescia per l'inizio del campionato, le trattative e i contatti si intensificano. Le ultime su Koopmeiners e Nico Gonzalez nel mirino della Juve , su Lukaku promosso sposo del Napoli , ma non solo: aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Amir Richardson è arrivato questa mattina a Firenze. Il centrocampista centrale ex dello Stade Reims, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo con il Marcocco ai Giochi olimpici di Parigi 2024, è pronto a mettersi a disposizione di Palladino. Foto: X @acffiorentina

Atalanta divisa tra la trattativa con la Juventus per Teun Koopmeiners (26) e quella con il Celtic per Matt O’Riley (23), da tempo in orbita nerazzurra. L’ultimo rilancio dei bergamaschi a 22 milioni non è stato però ancora accettato dagli scozzesi, nonostante la volontà del centrocampista di trasferirsi in Italia. In ogni caso i bergamaschi hanno fretta, c’è da sbaragliare la forte concorrenza del Brighton. Intanto la Dea ha accolto il terzino Marc Pubill (21) che, dopo aver vinto le Olimpiadi con la sua Spagna, ha svolto le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano.

Cagliari, ecco Palomino. Si avvicina Gaetano

Oggi José Luis Palomino (34) sosterrà a Roma le visite mediche per il Cagliari: contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Nel frattempo, si avvicina Gianluca Gaetano (24) che il Cagliari vuole chiudere per circa 8 milioni di euro.

Neres non convocato, il Napoli lo aspetta

Neres non convocato, il suo futuro è azzurro. Segnale evidente dal Portogallo, l'esterno d'attacco brasiliano fuori lista: vuole il Napoli.

Lazio, Dia in dirittura d'arrivo

Lazio, Dia è in dirittura d'arrivo: cosa manca per l'annuncio. Il club biancoceleste accelera nella trattativa con la Salernitana: per l’accordo finale mancano pochi dettagli. LEGGI TUTTO

Roma-Dybala, futuro da definire

Roma-Dybala, futuro da definire: cosa sta succedendo. Scaduta la clausola, ecco la nuova offerta. Paulo non vorrebbe andare in Arabia, ma a Liverpool è andato in panchina. LEGGI TUTTO

Lazio, tentazione Folorunsho

Lazio, tentazione Folorunsho: ecco perché è un’occasione d’oro. Separato in casa a Napoli, esploso con Baroni, cresciuto a Formello: la società riflette sul colpo. LEGGI TUTTO

Roma, Darboe e Solbakken ceduti in prestito

Roma, due movimenti in uscita a titolo temporaneo. Darboe va in prestito al Frosinone, Solbakken all’Empoli. Darboe firma oggi, per Solbakken è solo questione di tempo. LEGGI TUTTO

Gudmundsson-Fiorentina, svolta vicina

Gudmundsson alla Fiorentina, la svolta è vicina. Il Genoa tratta Harit (Marsiglia) per sostituire l’islandese: la mossa per definire l’accordo con i viola. LEGGI TUTTO

Napoli, altri cinque colpi

Retroscena Napoli, altri cinque colpi: cosa c'è dietro le parole di Conte. Vertice in barca con De Laurentiis, il tecnico chiede rinforzi al presidente: la squadra incompleta per puntare alla Champions. LEGGI TUTTO

