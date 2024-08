Brescianini all'Atalanta diretta, Koopmeiners-Juve: segui le notizie di calciomercato LIVE

Alla vigilia di Ferragosto, entra nel vivo un'altra importante giornata di calciomercato, tra trattative, ufficialità e affari conclusi. Dal caso Brescianini all'imminente trasferimento di Koopmeiners alla Juve, con un occhio alla situazione di Paulo Dybala e a tutte le operazioni in corso in Serie A e all'estero. Segui le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.