Koopmeiners, Lukaku, Fofana diretta calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

Si preannuncia un fine settimana infuocato sul fronte calciomercato. La Serie A è pronta a ricominciare e si intensificano le trattative per completare le rose in vista dell'inizio del campionato e dell'approssimarsi della chiusura della finestra estiva di trattative: aggiornamenti in tempo reale dall'Italia e dall'estero, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.