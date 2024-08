Lukaku al Napoli e Koopmeiners alla Juve diretta: il calciomercato LIVE

Rush finale di calciomercato . Mentre sta per andare in archivio la prima giornata di Serie A , i club vanno a caccia di rinforzi sfruttando anche le indicazioni emerse dalle prime gare ufficiali. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall'Italia e dall'estero: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio . Aggiornamenti in tempo reale.

11:00

Genoa, Miretti o Pobega

Sono ore di riflessione per Fabio Miretti (21), fresco di rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028 ma senpre al centro del mercato, con il Genoa in prima linea per aggiudicarselo. Il futuro del calciatore si deciderà in ogni caso più avanti perché è molto stimato dall’ambiente bianconero. Non solo Miretti: i liguri hanno avviato dei colloqui pure con Tommaso Pobega (25), che è fuori dai piani di Paulo Fonseca (51) e quindi in odore di partenza.

10:55

Bologna, stretta finale per Logan Costa

Nel giorno in cui Daniele Rugani, che rappresentava un piano B, è passato all'Ajax il Bologna per sostituire Riccardo Calafiori, che ormai da quasi tre settimane è un giocatore dell'Arsenal, prova ad accelerare per Logan Costa: oggi potrebbe essere il giorno giusto per raggiungere l'intesa economica con il club francese.

10:50

Juve al traguardo per Koopmeiners

Juve, per Koopmeiners siamo al traguardo. Giuntoli rilancia per Nico Gonzalez. L’Atalanta dà il via libera, si limano le commissioni. Per il giocatore della Fiorentina non bastano 30 milioni. LEGGI TUTTO

10:40

Napoli, le prime foto di Neres in azzurro

Accoglienza super per Neres a Villa Stuart: le prime foto da giocatore del Napoli. VEDI LE FOTO