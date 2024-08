Dybala, Lukaku e Koopmeiners diretta calciomercato: le trattative LIVE

Aggiorna

Otto giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato: il tempo stringe e i club di Serie A accelerano per perferzionare le operazioni in entrata e in uscita prima del gong finale (venerdì 30 agosto a mezzanotte). Aggiornamenti in tempo reale dall'Italia e dall'estero. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.

11:30 Dopo Dybala, nasce la Roma di Soulé Il dopo Dybala: nasce la Roma di Soulé. Subito titolare a Cagliari, il giovane argentino deve raccogliere l’eredità dell'amico e connazionale. LEGGI TUTTO 11:15 Roma, la formazione tipo di De Rossi senza Dybala Roma, la formazione tipo di De Rossi senza Dybala. Ad oggi, senza calcolare i prossimi rinforzi, l'undici base è molto simile a quello visto a Cagliari. SFOGLIA LA GALLERY

11:00 Dybala e il video da brividi: like a sorpresa Dybala e il video da brividi sull’addio: like a sorpresa di Zalewski. Una clip per salutare Paulo, ormai diretto verso l'Arabia Saudita, è diventata virale sui social: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO 10:45 Dybala a Trigoria: ultimo allenamento con la Roma? Dybala si sta allenando a Trigoria. La sessione di lavoro sul campo è iniziata alle 10. Quello in corso dovrebbe essere l'ultimo allenamento dell'attaccante argentino con la Roma. 10:30 Addio Dybala: una Roma più giovane Addio Dybala, il piano è chiaro: una Roma più giovane. Con le operazioni di mercato l’età media è calata molto. Abbattere i salari e al tempo stesso ricreare patrimonio attraverso i calciatori è l'obiettivo del club. LEGGI TUTTO 10:15 Addio Dybala: Serie A o Techetechetié? Roma, addio Dybala. Leggi il commento del direttore de Il Corriere dello Sport - Stadio. 10:10 Inter, vertice per Palacios Inter, vertice per Palacios: siamo a un passo dalla chiusura. A Milano presenti i dirigenti del Rivadavia per definire l’affare nel week end e far sbarcare Tomas già lunedì. LEGGI TUTTO 10:05 Atalanta, visite mediche per Bellanova Bellanova sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta: iniziate le visite mediche. LEGGI TUTTO e VEDI IL VIDEO

9:50 Napoli, intreccio Lukaku-Osimhen Napoli, il blues di Lukaku e Osimhen. Corsa contro il tempo per il centravanti: non c'è l'accordo con gli inglesi. Manna punta a proporre un'operazione che comprenda la cessione di Victor. LEGGI TUTTO 9:45 Roma, tutto sul dopo Dybala Roma, dopo Dybala riparte il mercato: la lista di Ghisolfi. Il tempo stringe: servono cinque acquisti da effettuare a raffica negli ultimi giorni d'estate. LEGGI TUTTO 9:40 Fiorentina, nodo Amrabat Fiorentina, nodo Amrabat: le alternative sono Bove e Lovric. Uno o due arrivi per la difesa, la stessa cosa a metà campo: ma i soldi di Nico Gonzalez possono dare grande qualità agli acquisti. LEGGI TUTTO 9:35 Milan, in arrivo Vos Vos, il gioiellino per il Milan: rinforzo in arrivo per Fonseca. Il mediano 19enne è a un passo: vuole solo la maglia rossonera e l'Ajax ha aperto alla cessione. LEGGI TUTTO 9:30 Juve, il retroscena su Koopmeiners Koopmeiners ancora assente: il centrocampista olandese ha saltato il pranzo con i compagni dell'Atalanta. In via di risoluzione invece la situazione legata a Lookman. LEGGI TUTTO Milano

