Lukaku, Nico Gonzalez e Dybala diretta calciomercato: le trattative LIVE

Dalla permanenza a sorpresa di Paulo Dybala alle continue trattative per Lukaku in casa Napoli, e per Koopmeiners e Nico Gonzalez in casa Juve. Sette giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato: il tempo stringe e i club di Serie A accelerano per perfezionare le varie operazioni prima della fine della sessione, fissata per venerdì 30 agosto a mezzanotte. Rivivi la giornata su Il Corriere dello Sport - Stadio.