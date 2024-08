Lukaku Napoli, Danso diretta calciomercato: tutte le trattative di oggi

Mercato in fermento a due giorni dalla chiusura della sessione estiva, prevista per la tarda serata di venerdì 30 agosto, a mezzanotte. Il Napoli chiude Lukaku e McTominay, la Roma prende Danso, mentre la Juve tenta l'ultimo colpo dopo aver definito l'acquisto di Koopmeiners. Chiesa è ai saluti. Segui tutte le notizie in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Romelu Lukaku è atterrato in questi minuti a Roma, pronto ora a dirigersi a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. Curiosità: il volo che lo ha portato a Ciampino era il secondo più seguito al mondo su Flightradar.

Teun Koopmeiners sta per ricevere il primo bagno di folla a tinte bianconere. Visite al J Medical per il centrocampista olandese, acquistato dall' Atalanta per una cifra che sfiora i 60 milioni di euro. Tantissimi supporters della Juve presenti, per foto ed autografi di rito. C'è anche una rappresentanza del tifo organizzato.

Juventus, ci siamo. Arrivato in questo istante Teun Koopmeiners al J Medical per le visite mediche con il club bianconero.

9:48

Brighton, O'Riley ko all'esordio: si complica Gilmour-Napoli?

Debutto da incubo per Matt O'Riley, nuovo acquisto del Brighton, arrivato dal Celtic in questa sessione di mercato. Appena nove minuti per il danese di origini inglesi, che ha riportato un brutto infortunio in seguito ad uno scontro di gioco, uscendo dal campo con l'aiuto dello staff medico. "Speriamo non sia troppo serio", ha scritto sui social il club. Un problema che rischia di bloccare anche l'affare Gilmour-Napoli, qualora i tempi di recupero si rivelassero più lunghi del previsto. Valutazioni in corso per Fabian Hurzeler, manager del Brighton.

9:46

Napoli, il Chelsea prova a convincere Osimhen

Sono ore caldissime per il futuro di Victor Osimhen, fuori dai piani tecnici del Napoli per via di un ingaggio che supera i 10 milioni di euro annui. Proprio in queste ore, il Chelsea di Maresca sta provando a convincere l'entourage del centravanti nigeriano, che non giocherebbe la Champions con la maglia dei Blues.

9:45

Teun Koopmeiners, il regalo di compleanno di Thiago Motta

È il Koopmeiners day. Il centrocampista olandese è atteso al J Medical per sostenere le visite di rito, prima di apporre la sua firma su un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione. Un dolce regalo di compleanno per Thiago Motta, che oggi compie 42 anni. (LE CIFRE DELL'AFFARE)

9:30

Napoli, tutte le soluzioni di Conte

Tutte le soluzioni di Antonio Conte, tra conferme e arrivi in casa Napoli. (GUARDA QUI)

9:21

Chiesa, incontro tra Giuntoli e l'agente Ramadani

Federico Chiesa al passo d'addio: il Liverpool insidia il Barcellona. L'agente del calciatore, Fali Ramadani, ha incontrato ieri sera Cristiano Giuntoli, per valutare le opzioni attualmente sul tavolo. Presenti anche Stefanelli e Pompilio, collaboratori del Football Director della Juventus. Il tempo stringe e Chiesa si allontana da Torino. I bianconeri chiedono 15 milioni di euro per il cartellino.

9:11

Roma, dopo il mercato Dybala incontra i tifosi

Dopo il no all'Arabia Saudita, Paulo Dybala incontrerà i tifosi della Roma allo store ufficiale di Via del Corso 26-27, per celebrare il lancio della terza maglia giallorossa, ideata da Adidas. I tifosi potranno acquistare la nuova maglia e tutti gli altri prodotti fino alle ore 13, poi il negozio chiuderà al pubblico per riaprire al termine del meet&greet.

9:00

Lazio, in arrivo Gigot

La Lazio di Claudio Lotito è pronta ad accogliere Samuel Gigot, in arrivo dall'Olympique Marsiglia. (LEGGI QUI)

8:45

Danso alla Roma, quando atterra in Italia

Kevin Danso sarà un nuovo difensore della Roma. Affare fatto con il Lens, con il giocatore austriaco che oggi atterra in Italia. (ECCO QUANDO)

8:40

Lukaku-Napoli, oggi le visite mediche

Volo privato da Bruxelles, visite mediche a Villa Stuart e poi sarà il momento della firma sul contratto con il Napoli: Lukaku torna in Serie A e lo fa, ancora una volta, alla corte di Antonio Conte. Oggi l'arrivo in Italia. (TUTTI I DETTAGLI)

