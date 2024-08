Lukaku diretta calciomercato Abraham, Sancho: tutte le trattative di oggi LIVE

Lukaku nelle prossime ore verrà annunciato dal Napoli, Abraham verso il Milan, la Juve aspetta Sancho : sono ancora tante le operazioni di mercato da definire a due giorni dalla chiusura dei trasferimenti estivi. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale in questo giovedì 29 agosto sul Corriere dello Sport-Stadio.

10:28

Lecce, arriva Bonifazi dal Bologna

Il Lecce si assicura un nuovo difensore centrale. Kevin Bonifazi, classe 1996, è atteso in queste ore nel capoluogo salentino per sottoporsi alle rituali visite mediche. Il calciatore, di proprietà del Bologna, giungerà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto

10:19

10:15

La Juve cerca di prendere anche Sancho

La Juventus ha presentato un'offerta molto al risparmio per cercare di prendere anche Jadon Sancho, attaccante del Manchester United. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:59

Chiesa-Liverpool, i retroscena

Federico Chiesa ha trovato finalmente la sua prossima destinazione. Galeotta fu la cena di martedì sera fra Fali Ramadani, agente dell'esterno, e la Juve. Sul tavolo c'era l'offerta del Liverpool da 15 milioni (compresa di bonus), accettata dai bianconeri. Anche perché dopo il naufragio della trattativa con il Barcellona, opzione preferita da Chiesa per il suo futuro, il rischio era quello di ritrovarsi con il cerino in mano.

9:38

Bologna, pressing per Vitik

Il Bologna sta lavorando su Martin Vitik. Gioca nello Sparta Praga, è uno dei gioielli della nazionale ceca e viene valutato quindici milioni. Trattativa complessa: l’alternativa è Casale della Lazio. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:23

Lazio, rischia di saltare l'affare Gigot

Lazio, rischia di saltare l'affare Gigot: tutti i dettagli e i retroscena. La trattativa per il difensore centrale del Marsiglia si è bloccata mercoledì. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:13

Napoli, oggi in città McTominay

Scott McTominay, prossimo colpo del Napoli, è atteso a Capodichino prima di mezzogiorno per le visite mediche e la firma sul contratto. Arriva per 30,5 milioni dal Manchester United.

9:04

Roma, Abraham ai saluti

Roma e Milan stanno cercando di risolvere i rispettivi problemi con un’operazione last minute:Tammy Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers in giallorosso.(LEGGI LA NOTIZIA)

