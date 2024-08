Osimhen, Arthur, Koné diretta calciomercato: trattative dell’ultima giornata LIVE

Ultimo giorno di calciomercato , con la sessione estiva pronta a regalare operazioni importanti anche a ridosso del gong finale, previsto per mezzanotte. Clima frenetico all'Hotel Sheraton, fra trattative da chiudere e affari appena definiti. Protagoniste Roma e Milan, con il Napoli sempre attivo in entrata e in uscita. Segui tutte le notizie in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

11:17

Borussia, rifiutata prima offerta della Roma per Koné

Il Borussia ha rifiutato la prima offerta della Roma per Manu Koné. L'agente del giocatore è atteso a Roma.

11:14

Empoli e Torino concludo un triplo affare, è ufficiale

Ufficiale la maxi operazione fra Empoli e Torino. Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Sebastian Walukiewicz. Dal Torino arrivano in prestito con diritto di riscatto il difensore Sava Sazonov e l'attaccante Pietro Pellegri. Walukiewicz, nazionale della Polonia, è stato ceduto per 5 milioni più due di bonus e col Cagliari (ex squadra del giocatore) che avrà una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

11:13

Abraham è appena sbarcato a Milano

Tammy Abraham è appena sbarcato a Milano per le visite mediche col club rossonero.

11:09

FANTACUP: scopri tutti i premi in palio

Premi incredibili per il nostro nuovo gioco del Fantacalcio®, scoprili tutti! E clicca qui per iscriverti!

11:00

Lazio, Folorunsho resta sul filo. Intrigo Cataldi

La Fiorentina, in pressing sul centrocampista del Napoli, chiede anche Danilo in prestito: può essere un domino. Ipotesi Lovric: LA SITUAZIONE

10:45

Roma, Saelemaekers è sbarcato a Fiumicino: ora visite e firma

L’attaccante belga arriva in giallorosso in prestito secco. Al Milan invece Abraham: I DETTAGLI

10:30

Roma sempre più vicina a Koné

Secondo quanto riportato da FootMercato, Roma e Borussia M. sono vicine all'accordo per Koné. Il centrocampista dovrebbe firmare un contratto fino al 2029.

10:15

Retroscena Abdulhamid: tesseramento con la Roma a rischio fino a ieri

Il terzino destro ha rischiato di non essere tesserato dai giallorossi perché privo del visto per lavorare in Italia: I DETTAGLI

10:00

Il Napoli non molla Gilmour

Con Osimhen in partenza, il direttore sportivo del Napoli, Manna, ci sta riprovando per Gilmour del Brighton.

9:45

Napoli, Osimhen molto vicino all'Al-Ahli

L'attacante nigeriano è molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

9:30

Lazio, colpo in difesa: ecco Gigot

Il calciatore è arrivato in piena notte nella capitale per cominciare l'esperienza biancoceleste: IL VIDEO

9:15

Roma, non solo Djalò: si valuta un altro profilo

Dopo le visite non superate da Danso, Djalò della Juventus è stato bloccato dalla Roma. I giallorossi stanno però valutando un altro profilo

9:00

Danso, visite mediche non superate

Roma, Kevin Danso non supera le visite mediche. Dura reazione del Lens. (COSA È SUCCESSO)

8:55

Scambio Abraham-Saelemaekers, è fatta

Scambio di prestiti tra Milan e Roma: Tammy Abraham alla corte di Paulo Fonseca e Alexis Saelemaekers pronto a trasferirsi a Trigoria. Il belga è atteso questa mattina nella capitale. (TUTTI I DETTAGLI)

Milano