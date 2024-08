Clamoroso, Milan su Rabiot: tutti i dettagli e l'incontro con la mamma

Rabiot in Italia, i suoi numeri

Rabiot è arrivato in Italia nell'estate 2019 e ha giocato 212 partite con la Juventus con 22 reti all'attivo. Adesso potrebbe rimanere in Serie A ma con colori differenti, quelli de Milan di Paulo Fonseca. E di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra fino al 2016 al Psg. All'epoca discussero anche - con tanto sembra di parole davvero grosse - ma per il giovane Adrien il "vecchio" Ibra è stato fondamentale per maturare.