Abraham dalla Roma al Milan: è ufficiale, il saluto del club giallorosso

Abraham al Milan, il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare l'acquisto di Tammy Abraham dall'AS Roma in prestito. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Nato a Londra il 2 ottobre 1997, Tammy ha fatto carriera tra le giovanili del Chelsea prima di debuttare da professionista con lo stesso club nel 2016. Sono seguiti i trasferimenti al Bristol City, allo Swansea City e all'Aston Villa. Dopo essere tornato al Chelsea nel 2019, ha vinto la UEFA Champions League e la Supercoppa UEFA con i Blues. Nel 2021 è passato alla Roma, con cui ha vinto la prima edizione della UEFA Conference League. A livello internazionale, ha fatto il suo debutto con l'Inghilterra il 10 novembre 2017. Ha segnato tre gol in undici presenze con la sua nazionale. Tammy Abraham indosserà la maglia numero 90 del Milan".

Abraham al Milan, il saluto della Roma

Sui social è arrivato anche il saluto della Roma per Abraham, con cui sono stati condivisi momenti di gioia, il dispiacere per l'infortunio e il percorso fino alla guarigione con tanto di standing ovation per il suo ritorno in campo: "In bocca al lupo per la prossima stagione, Tammy!"