Perisic, è ufficiale la nuova avventura: giocherà la Champions League

Dopo la risoluzione del contratto con l'Hajduk Spalato in seguito a dei malumori con l'allenatore Gennaro Gattuso, Ivan Perisic riparte dal Psv. Il club olandese, che ha perso 3-1 all'esordio in Champions League contro la Juventus, ha ingaggiato a parametro zero l'esterno croato su cui durante il mercato si erano mosse anche Como e Monza.