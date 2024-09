Szczesny al Barcellona: "Irrispettoso non pensarci". In Spagna: "Presto le visite"

L'avevamo scritto sul Corriere dello Sport-Stadio: se il Barcellona chiamava, Szczesny poteva ritrattare la scelta dell'addio al calcio dopo la fine del rapporto con la Juventus e rimettere i guantoni, tornando in campo da svincolato dopo una brevissima pensione. E così è stato: i blaugrana l'hanno contattato e lui, intanto, ha risposto e ora ci sta pensando . Il nome dell'ex Roma ai dirigenti del Barça è venuto subito in mente una volta che Ter Stegen è finito ko (rottura completa del tendine del ginocchio destro, stagione finita). Il curriculum e la storia di Szczesny lo suggeriscono come un profilo ideale: portiere di esperienza, ha raggiunto un livello top con la Juve e può firmare da free agent.

Szczesny: "Barcellona? Irrispettoso non considerarlo"

In Spagna arrivano conferme: "Mundo Deportivo", molto vicino ai movimenti di casa Barcellona, dà per fatto l'arrivo di Szczesny in blaugrana, con visite e firma imminenti (addirittura già domani, giovedì). "Marca", invece, spiega che il club catalano non intende aspettare il mercato invernale, ha già scelto e deciso: vuole il polacco subito. Lo stesso Szczesny ha dichiarato a "Sport": "Rispetto molto la storia del Barça, è uno dei migliori club del mondo. Capisco quanto sia difficile la situazione per loro dopo l'infortunio di Ter Stegen e credo che sarebbe irrispettoso da parte mia non considerare questa opzione".

Szczesny verso la firma con il Barcellona

Insomma, ci siamo, nonostante il primo dribbling di Szczesny ai media spagnoli: "Spero solo che Ter Stegen si riprenda presto - la dichiarazione al 'Mundo Deportivo' -, è un buon amico e un grande portiere e gli auguro il meglio". Tek, come lo chiamavano alla Juventus, sta riflettendo, ci sta pensando, ma tutti gli indizi portano in un'unica direzione. Se dovesse convincersi e se le visite mediche dovessero poi non portare a intoppi, l'ex Juve potrebbe firmare un contratto di un anno. Le prossime ore saranno cruciali.