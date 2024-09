Szczesny al Barcellona grazie anche alla moglie: il retroscena

Szczesny ha detto sì al Barcellona e mancano solo gli ultimissimi dettagli per la firma e l’ufficialità del nuovo contratto, fino a giugno 2025. Un trasferimento, ricordiamolo, che permetterà anche alla Juventus di risparmiare sulla buonuscita del giocatore, e che in Polonia è stato accolto con grande entusiasmo. Ovviamente, si è rivelata fondamentale l’amicizia tra l’ex estremo difensore dei bianconeri e l'attaccante dei blaugrana Lewandowski , ma attenzione in questa vicenda anche al ruolo della moglie dell'ex Roma.

Chi è Marina ?uczenko, la compagna di Szczesny

La compagna di Szczesny, Marina ?uczenko, è infatti molto famosa in Polonia ed il suo assenso è stato fondamentale per il trasferimento del marito in Spagna. I due sono sposati dal 2016 e hanno due figli: Liam e Noelia. Attrice e modella, negli anni Marina è diventata molto popolare in patria anche come cantante.