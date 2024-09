Lecce, tutti pazzi per Dorgu: valore alle stelle, ecco chi lo vuole

Dopo un’estate sotto i riflettori del calciomercato, con il Milan sempre in agguato, Patrick Dorgu si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista, ma con una differenza: ora in tanti si sono accorti delle sue potenzialità e per questo aumenteranno anche le offerte dall’estero. Come raccontato, Corvino la scorsa estate ha spedito al mittente diverse proposte distanti dalla valutazione fatta sui 25 milioni di euro, consapevole del grande valore del suo esterno e di un’asta internazionale pronta ad accendersi.

L’exploit in Nazionale e l’interesse del Milan

Danese, classe 2004, Dorgu ha avuto modo di farsi apprezzare anche con la maglia della sua Nazionale. Ha segnato un gol nel giorno del debutto con la selezione maggiore e firmato una splendida rete anche contro il Parma in campionato, lo scorso 21 settembre, confermando tutte le sue qualità tecniche.

Per Gotti è sempre stato un esterno alto, alla Gareth Bale per intenderci, ma ovviamente utilizzabile anche come terzino. «È nato per giocare a calcio, tutto per lui è facile e ha doti tecniche, fisiche, forza e serenità mentale, sembra costruito per giocare a calcio», ha raccontato il tecnico giallorosso in una vecchia intervista.