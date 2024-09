Juve, la tripletta di David fa 'sognare'. Ma Giuntoli non è solo

La Juventus non cambia obiettivo: Jonathan David resta un nome sempre attuale per il nuovo attacco dei bianconeri, anche in caso di permanenza di Vlahovic, ieri autore di una doppietta 'scacciacrisi' contro il Genoa. ll piano del direttore Giuntoli resta infatti quello di rinnovare e spalmare il contratto del serbo e, parallelamente, lavorare all'inserimento di un altro grande bomber per il 2025, come appunto David. Ieri l'ex Gent ha firmato una tripletta a Le Havre che gli ha permesso di tornare sulla copertina del calciomercato, e al Lille di riprendersi in classifica salendo a 10 punti.