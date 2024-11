Atalanta, Carnesecchi da record. La Premier osserva e c’è un dato curioso contro la Roma

Record su record. In Italia e all’estero. È un momento straordinario per Marco Carnesecchi e la sua Atalanta. Il portiere della Dea è stato il protagonista assoluto anche in occasione dell’ultima partita contro l’Udinese, effettuando cinque parate e salvando, quindi, il risultato in più occasioni. In questo campionato non aveva mai fatto meglio (cinque interventi decisivi anche contro il Como a settembre), mentre in generale, i numeri del portiere erano stati ancora migliori otto volte nella competizione (sette con la Cremonese, una con l’Atalanta con sette parate contro la Roma a gennaio). Non solo: Marco Carnesecchi resta l’unico portiere italiano debuttante in Champions League a non aver subito gol nelle prime 4 presenze assolute nella competizione.