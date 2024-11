Calciomercato, nuova finestra straordinaria: le date e il motivo

Il Consiglio Federale ha approvato una finestra di calciomercato straordinaria dall’ 1 al 10 giugno 2025, su richiesta della Lega Serie A, in vista della Mondiale per Club del 2025 .

Nuove finestra di calciomercato straordinaria: quando e perché

Una scelta che permetterà alle partecipanti di tesserare i nuovi acquisti già nei primi giorni di giugno e quindi di averli a disposizione per la nuova competizione internazionale. Questa misura, però, sarà valida per tutti i club, non solo per quelli partecipanti alla competizione.