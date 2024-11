Zirkzee, tifosi molto delusi. E le parole di Amorim sono chiare

Continua il momento no per Joshua Zirkzee . L’attaccante olandese oggi è stato nuovamente contestato dai tifosi, che hanno espresso il proprio disappunto per la negativa prestazione contro l' Ipswich Town. Una partita, quella dell'ex Bologna, commentata così dal tecnico Amorim : «Deve capire che per sfruttare i cross deve entrare in area di rigore». Poi l'allenatore ha aggiunto: «Questa settimana ho parlato più con i media di quanto non abbia fatto in quattro anni allo Sporting. Voglio solo lavorare con i miei giocatori. Niente di più. I miei calciatori pensavano troppo durante la partita. Si sentiva».

La Juve vigila: con gli agenti dell'olandese c'è un canale sempre aperto

Si rafforzano così le voci su una partenza dell’olandese, definito nelle scorse settimane in maniera non proprio elegante dal Sun "bidone grasso", e bocciato dal precedente allenatore. Come è noto, Ten Hag non lo considerava una primissima scelta e adesso c'è molta curiosità sulla gestione di Amorim. Certo è che la partenza dell'ex Bologna con il lusitano non è stata eccezionale ed è quindi inevitabile ricordare anche adesso il piano degli inglesi con Gyokeres. L'attaccante dello Sporting conserva un grande rapporto con Amorim e, per questo motivo, resta un concreto obiettivo dello United e del condottiero portoghese. I Red Devils potrebbero quindi pianificare una partenza di Zirkzee, nel mirino della Juve di Thiago Motta, per far spazio al bomber svedese molto seguito però anche dal Bayern, dal Barcellona e dalle top della Premier.