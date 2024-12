Inter, l'Udinese non fa sconti per Bijol: confermato un retroscena

Jaka Bijol ha firmato il gol della vittoria contro il Monza , confermandosi sempre più determinante per l’ Udinese . Grazie ai tre punti conquistati ieri, la formazione friulana è nona in classifica, con un margine di otto punti sul Verona quartultimo. Una posizione relativamente tranquilla e che potrebbe permettere alla squadra allenata da Runjaic di pensare con più calma alle prossime strategie in entrata ed uscita. Di certo, sia Bijol sia l’attaccante Lorenzo Lucca restano nel mirino delle big come Inter e Juventus, anche se nei piani dei friulani c’è la volontà di trattenerli entrambi a gennaio.

I club della Premier restano su Bijol

Come raccontato Bijol si conferma un obiettivo dei club inglesi, da tempo interessati alle sue prestazioni. E proprio per questo, l'Udinese non intende scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro: c'è la consapevolezza di avere in squadra un calciatore molto richiesto anche all'estero. Un messaggio chiaro anche per l'Inter, che dovrà intervenire sul mercato dei difensori la prossima estate investendo una cifra importante.