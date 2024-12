Juve, per Yildiz sono state rifiutate cinque offerte prima del rinnovo

Kenan Yildiz è sicuramente il giocatore del momento in casa Juventus. L'attaccante bianconero, classe 2005, ha disputato ieri un grandissimo primo tempo davanti agli occhi attenti di Guardiola. La sua prestazione non è passata inosservata, suscitando anche la curiosità di Paul Scholes che ha condiviso una storia diventata 'virale': "Chi ca**o è questo Yildiz?". Non solo. Secondo alcuni rumors di calciomercato, dopo la partita di Champions League è cresciuto l'appeal del calciatore a livello internazionale. E club prestigiosi come lo United e il Chelsea potrebbero tornare presto alla carica per lusingarlo con offerte importanti.