Ziyech vuole scappare dal Galatasaray: “Mai visto un tecnico cosi scarso, a gennaio me ne vado”

ISTANBUL - Galatasaray primo in classifica, ma non sono tutti sorrisi. Hakim Ziyech, arrivato nell’estate 2023 alla corte turca, minaccia di andarsene. “Per me è finita, gli ho detto che me ne vado a gennaio. Non mi chiedono più niente, faccio quello che voglio. Non ho mai visto un allenatore così scarso come Okan Buruk”, ha detto l’olandese in un’intervista al giornalista Yurekli. Il suo addio potrebbe servire per lasciare il posto a Paulo Dybala.