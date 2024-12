Serie A e calciomercato, da Folorunsho a Hysaj: i giocatori meno utilizzati dalle big

Juve, Arthur e Milik fermi al palo

Nella Juve, Arthur e Milik non hanno trovato spazio. Il centrocampista brasiliano non è riuscito a sfruttare la buona stagione in prestito alla Fiorentina per imporsi in bianconero, il centravanti polacco, in ripresa dall'infortunio a un ginocchio prima dell'Europeo, che lo ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico, è dichiaratamente atteso dalla Juve. Ma il mercato potrebbe portarlo altrove.