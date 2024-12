Galatasaray, Buruk sul futuro di Osimhen: "Non c'è nessun dubbio"

"Osimhen resterà con noi fino alla fine della stagione". Così Okan Buruk , allenatore del Galatasaray . Intervenuto in merito alle voci di mercato relative all'attaccante nigeriano, girato in prestito al club turco dal Napoli , Buruk non ha usato giri di parole.

Buruk: "Osimhen vuole stare con noi e non ha alcun dubbio in merito"

Il tecnico del Gala ha aggiunto: "Il desiderio di Osimhen è stare con noi. Non ha alcun dubbio in merito, non c'è nessuna riflessione in corso in vista della finestra di trattative. Ce lo dice continuamente". Con il Galatasaray, Osimhen ha finora realizzato 12 gol e ha offerto 5 assist in 15 presenze tra campionato ed Europa League.