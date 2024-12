Juve, da Raspadori a Zirkzee: tutti gli obiettivi per l'attacco

Non solo i rinforzi per il reparto arretrato: a Torino le attenzioni restano anche sul nuovo attaccante, destinato all’occorrenza a sostituire Vlahovic, che al momento è l’unico goleador a disposizione di Thiago Motta . Il sogno del tecnico italo-brasiliano è sempre Zirkzee . L’olandese sta faticando molto a Manchester e nemmeno con l’arrivo di Amorim il suo rendimento è cambiato . I tifosi in breve tempo lo hanno inserito nella lista dei peggiori acquisti del Manchester, e per lo stesso club è ancora distante dalle aspettative e dai parametri della società. Tenendo conto dell’investimento di oltre 50 milioni di euro tra cartellino e commissioni, gli inglesi non possono però cederlo a cuor leggero. Per lasciarlo partire, servirebbe una formula conveniente e soprattutto un immediato sostituto visto che Rashford di fatto è un separato in casa. Non a caso, i Red Devils hanno offerto il goleador inglese caricato da Amorim a diversi club, ma il suo ingaggio ha frenato alcune trattative rimandando i discorsi sul suo futuro.

Kolo Muani, il Milan e l'agguerrita concorrenza

Tra gli attaccanti nei radar dei bianconeri c’è anche Kolo Muani: Luis Enrique lo ha estromesso dalla lista dei convocati, e i transalpini sono disposti a liberarlo in prestito con obbligo di riscatto. Per lui c’è però un’agguerrita concorrenza: in Premier lo seguono praticamente tutte le big, mentre in Germania dopo il Lipsia si è mosso anche il Bayern. Risulta pure un sondaggio del Milan, sempre alla ricerca di un nuovo attaccante per questa finestra di riparazione, e di un club arabo. Insomma, le corteggiatrici per l’ex Eintracht non mancano e nei prossimi giorni sono attese novità sostanziali sul suo futuro. Nel frattempo, la Juve continua a mantenere i contatti con l’entourage di Raspadori. Il classe 2000 è in uscita dal Napoli per 20 milioni di euro, ed è anche in orbita Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un vice Dovbyk e già da tempo hanno preso informazioni sull’ex Sassuolo accostato pure al'Atalanta.