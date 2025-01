Roma, non solo la cessione di Le Fee: ecco le prossime mosse del club giallorosso

Attivissima in entrata ed uscita: la Roma si conferma tra le protagoniste di questa sessione di trattative. Il tecnico Ranieri ha sottolineato l’importanza di alcuni interventi di qualità, evitando di comprare solo per necessità. Servono nel caso «giocatori da Roma», ha specificato il manager giallorosso nei giorni scorsi, poco prima della partita vinta contro il Parma . Molte delle strategie di mercato dipendono tuttavia dalle cessioni. Perché il contratto di Zalewski (nel mirino del Marsiglia e diversi club stranieri) scade a giugno, e il futuro di Cristante e Pellegrini resta molto incerto. Intanto, Enzo Le Fee è richiesto in prestito (il Real Betis spinge) e lo stesso Baldanzi non è sicuramente un intoccabile per Ranieri che, dal giorno del suo arrivo, ha deciso di puntare su calciatori più esperti. A centrocampo Koné è indispensabile e si attendono presto novità sul rinnovo di Pisilli. Il giovane giallorosso, in scadenza nel 2026, oggi guadagna “appena” 70.000 euro a stagione.

Roma, Beto tra i nomi per l'attacco

Di certo, le priorità non cambiano: la volontà è quella di prendere un vice Dovbyk e un terzino destro. Tra gli attaccanti cercati, va sicuramente ricordato Beto anche per motivi di opportunità. Gioca nell’Everton, sempre dei Friedkin, e da tempo si sta guardando intorno per avere maggiore continuità. In Italia, lo cercano anche Torino e Atalanta. I granata hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, ma la volontà degli inglesi è quella di cedere l'ex Udinese con l'obbligo di riscatto. E invece Raspadori? Dopo il gol contro il Venezia, il tecnico Conte è sceso in campo per blindare i suoi calciatori, tutti secondo lui determinanti per il traguardo finale.