Fazzini tra Lazio e Napoli, D'Aversa lo esclude dai convocati: "Non lo vedo convinto..."

A quanto pare, la prospettiva di trasferirsi in una grande squadra ha fatto calare la concentrazione sul presente a Jacopo Fazzini, numero 10 dell'Empoli. A confermarlo è stato lo stesso tecnico dei toscani: D'Aversa, infatti, ha escluso il centrocampista dai convocati per la gara con il Venezia. "Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di domani. Per questo si è deciso con la società di non convocarlo, anche per sua stessa volontà. Per quanto mi riguarda, ho bisogno di calciatori che siano convinti per ottenere un risultato positivo a Venezia. Chiaro che questa decisione comporta una difficoltà numerica, ma nel girone di andata abbiamo dimostrato di poter sopperire”.