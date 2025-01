Calciomercato diretta, da Vlahovic a Pellegrini e Fazzini: tutte le trattative di oggi live

12:15

In scadenza nel 2025: tutti i big in cerca di contratto

12:00

Genoa su Olaru e Bondo

Il Genoa sta seguendo il duttile centrocampista romeno Darius Olaru, senza perdere di vista Warren Bondo del Monza. Nel mirino da tempo della Fiorentina, il francese è stato accostato all’Atalanta dopo il no proprio dei liguri per Morten Frendrup.

11:45

11:30

Luiz Felipe torna in Europa

Luiz Felipe riparte dal Marsiglia. L’ex Lazio, accostato nelle scorse settimane al Napoli, ha trovato un accordo con il club francese fi no al 2026. Dopo la rescissione con l’Al-Ittihad, il classe '97 torna quindi in Europa come calciatore svin- colato.

11:15

Como vicino a Fresneda

Ivan Fresneda è vicino al Como. I lariani rilanciano le proprie ambizioni puntando sul duttile terzino spagnolo dello Sporting, che in passato aveva seguito pure la Roma. Decisivo il ruolo di Cesc Fabregas: è stato il tecnico a convincere il calciatore a dire sì alla società neopromossa. Si tratta di un’operazione in prestito.

11:00

Juve, il punto su Antonio Silva. Occhi anche su Araujo

In casa Juve, il colpo atteso più rapidamente è quello di Antonio Silva del Benfica. Più atteso ma non più semplice da raggiungere. Il club di Lisbona continua infatti a fare muro e a respingere i tentativi bianconeri di allestire un affare in prestito. Vorrebbe infatti inserire non il diritto ma l’obbligo di riscatto, in modo da avere certezza dell’incasso. La strada non è in discesa, insomma, ma al lavoro c’è il suo agente, Jorge Mendes, che sta mediando tra le parti. Si arriverà al traguardo? Nel frattempo, la Juve tiene d’occhio anche Araujo, appena tornato da un infortunio e in uscita dal Barcellona.

10:45

Juve, tramontata l'idea Tomori. Il preferito resta Hancko

Per i rinforzi, la Juve continua a lavorare su più tavoli. L’idea Tomori sembra tramontata visto che l’inglese è stato schierato subito titolare dal nuovo tecnico Conceição e ha espresso il desiderio di non lasciare il Milan. Così il preferito della Continassa resta David Hancko, centrale slovacco del Feyenoord, come grande acquisto per il presente e per il futuro. Per raggiungerlo infatti serve un investimento significativo: gli olandesi lo valutano infatti 25-30 milioni e, almeno per ora, non aprono a un affare in prestito come vorrebbero i bianconeri. Considerata però l’emergenza, Giuntoli sembra disposto a fare un’eccezione in termini di budget proprio per lo slovacco ma deve fare cassa con le cessioni: il principale indiziato è Fagioli. Bisognerà continuare a lavorare, insomma, e nel caso avere pazienza fino a fine mercato; altrimenti il tema Hancko tornerà d’attualità la prossima estate.

10:30

Fazzini vuole la Lazio. La situazione per Casadei

In casa Lazio in queste ore si pensa solo al derby, argomento congelato per 48/72 ore. Fazzini vuole la Lazio, l’offerta all’Empoli è stata presentata, la concorrenza del Napoli è relativa, assai tenue. Tiene duro Corsi, provando a spuntare un prezzo più alto. Le parti si aggiorneranno la prossima settimana. La società biancoceleste è convinta di centrare l’obiettivo, altrimenti virerà su un altro obiettivo, ma i tempi si potrebbero allungare. L’interesse per Casadei si scontra con le condizioni del Chelsea e la concorrenza, ma la Lazio non è interessata a un prestito di quattro o cinque mesi senza possibilità di patrimonializzare il cartellino.

10:20

La Roma monitora Marmol. Le Fée verso il Betis

Ghisolfi continua a lavorare sulle cessione di Le Fée al Betis con il prestito e il diritto di riscatto. Ma non solo mercato in uscita per la Roma: il club continua a monitorare la situazione Frattesi (la richiesta dell’Inter è alta, 45-50 milioni) e studia la pista che porta a Mika Marmol, difensore del Las Palmas.

10:15

Il Napoli insiste per Pellegrini

Chissà se Pellegrini avrà l’opportunità di giocare quello che potrebbe essere di fatto il suo ultimo derby della Capitale. La situazione è chiara: Lorenzo soffre in questo momento il peso delle difficoltà della Roma e la tensione con la tifoseria (una parte) e il suo rendimento non è all’altezza delle sue qualità, condizionato dall’aspetto psicologico che non riesce proprio a cambiare. La situazione inevitabilmente ha attirato l’attenzione degli altri club, soprattutto del Napoli che ha fiutato l’occasione di rilanciare il giocatore in una piazza che vive l’entusiasmo di una squadra nelle prime posizioni della classifica e di una guida importante come quella di Conte. Adesso il ds azzurro Manna (che monitora sempre Fazzini) è in pressing sul giocatore per fargli accettare la destinazione. Il Napoli non vuole il prestito secco ma ha la volontà di puntare su di lui nel presente e nel futuro: Pellegrini a 28 anni resta ancora un giocatore importante ed eventualmente a fine stagione gli azzurri sarebbe pronti a riscattarlo per continuare con lui anche nei prossimi anni. Lorenzo sta aspettando di capire le mosse della Roma - non ama certo restare in panchina - e intanto sta chiedendo informazioni sulla squadra al suo grande amico Spinazzola, ma non solo: Lukaku, Juan Jesus, Di Lorenzo e Politano sono tutti amici tra nazionale o periodi in giallorosso. Il Napoli spinge, la situazione potrebbe sbloccarsi in un modo o nell’altro già la prossima settimana.

10:10

Clamoroso scambio tra Juve e Psg: si muovono gli attaccanti

10:05

Crisi Juve, tra i tifosi e Thiago Motta è già finita

10:00

