Danilo fuori: il Napoli lo vorrebbe, i tifosi della Juve sono perplessi. Cosa sta succedendo

Separati in casa. La storia tra Danilo e la Signora è ormai ai titoli di coda, con epilogo che resta clamoroso. Il brasiliano è pur sempre il capitano, anche se Thiago Motta ha affidato il ruolo a diversi interpreti in stagione, e il leader più ascoltato dello spogliatoio. A fine anno però è stato messo fuori rosa e non è stato convocato per la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa. Una decisione forte da parte del club, intenzionato a chiudere in fretta i rapporti con il giocatore e in anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista a giugno prossimo. Il rapporto con Thiago non è mai decollato, le rispettive idee di calcio non collimavano, e presto Danilo è uscito dalle rotazioni ( gli è stato preferito subito Savona come terzino destro e poi, nelle ultime settimane, McKennie come terzino sinistro), rientrandovi soltanto nel momento di massima emergenza infortuni.

Da solo

Al momento la Juve e Danilo, come detto, sono separati in casa: il brasiliano ha trascorso il Capodanno in patria e ieri è tornato ad allenarsi. Da solo, però, e non con il resto del gruppo. Anche questa una situazione non comune, riservata a chi non fa parte del progetto, come è accaduto nelle ultime due estati con gli esuberi che erano considerati sul mercato e quindi in attesa di una nuova destinazione. «Per un essere umano la cosa eroica è non appartenere al gregge» ha scritto il difensore nel suo ultimo post social in modo un po’ criptico. Fuori dal gruppo il difensore brasiliano resterà fino a quando non si concretizzerà l'addio: non è un mistero che nel suo immediato futuro ci potrebbe essere un trasferimento al Napoli, dopo il rifiuto di una proposta economicamente allettante dai sauditi dell'Al-Nassr. Il problema è che la Juve non intende liberare il giocatore gratis ma vuole un indennizzo vicino ai 3 milioni, cifra che il club di De Laurentiis non intende corrispondere anche in considerazione del fatto che Danilo a giugno si svincolerà a parametro zero. Il braccio di ferro continua e passerà anche attraverso un confronto con la società bianconera per riuscire a risolvere il caso e trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il Napoli attende, mentre il difensore si allena da solo e la Juve lavora a due innesti proprio nel reparto arretrato. Pure qui c'è qualcosa che non torna, come fanno notare molti tifosi sui social che non hanno apprezzato il modo in cui è stata gestita la vicenda. Riassunto: sicuri che, nel pieno dell'emergenza e delle rotazioni al minimo a causa delle assenze di Bremer e Cabal, non si potesse comunque tenere in rosa Danilo? Le trattative per inuovi acquisti infatti sono in corso ma nessuna è ancora arrivata al traguardo. E il tempo intanto scorre, le necessità di Thiago restano le stesse e le ultime prove dei bianconeri hanno evidenziato quanto siano necessari i rinforzi per rialzare il muro davanti a Di Gregorio.