Karius riparte dalla Serie B tedesca: lo aspetta un club storico

Loris Karius è pronto ad approdare in Zweite Bundesliga , la Serie B tedesca. Ad attenderlo c'è lo Schalke 04 , storico club del calcio teutonico, che sta cercando di migliorare il suo organico in questa sessione di mercato. Complice l'imminente partenza di Ron-Thorben Hoffmann , la società di Gelsenkirchen ha scelto di puntare sull'ex portiere del Liverpool, oggi marito di Diletta Leotta .

Dalla Germania: Karius allo Schalke 04, domani le visite

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, lo Schalke 04 ha deciso di pescare dal mercato degli svincolati il nuovo vice Heekeren, estremo difensore che ha battuto la concorrenza di Hoffmann in questa prima parte di stagione. Il prescelto è Loris Karius, in cerca di una nuova sistemazione dopo il mancato rinnovo con il Newcastle. A 31 anni, l'ex Liverpool firmerà un contratto fino al prossimo 30 giugno con il club di Gelsenkirchen, con l'obiettivo di essere confermato in vista del campionato 2025/26. Programmate per domani, venerdì 10 gennaio, le visite mediche. Karius riparte da uno Schalke tredicesimo in classifica, con soli 20 punti all'attivo dopo le prime 17 giornate della Zweite Bundesliga. Lontana la promozione diretta, ma si punta a centrare in tempi brevi l'obiettivo salvezza e ad accorciare l'attuale distacco dalla capolista Colonia.