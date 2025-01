Kolo Muani e Kvara diretta: calciomercato 15 gennaio, trattative live

Kvaratskhelia al Psg , Kolo Muani alla Juve : inizia un caldissimo 15 gennaio di calciomercato . Il Napoli si appresta a salutare l'attaccante georgiano, in procinto di volare a Parigi per iniziare una nuova avventura; il club bianconero ad accogliere il nazionale francese, rinforzo per il reparto avanzato di Thiago Motta . Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

12:10

Juve, Araujo si allontana

Juve, Araujo si allontana: "Deco lo ha convinto a restare al Barcellona". Secondo quanto confermato da Mundo Deportivo, il club spagnolo avrebbe tolto dal mercato il difensore uruguaiano. LEGGI L'APPROFONDIMENTO DI MERCATO

11:55

Kvara al Psg, la risposta di Luis Enrique in conferenza stampa

Kvaratskhelia al Psg? La risposta di Luis Enrique in conferenza stampa. Alla vigilia dei sedicesimi di Coppa dI Francia contro l'Esplay, il tecnico ha parlato anche delle posizioni di Skriniar e Kolo Muani: cosa ha detto. LEGGI TUTTO

11:40

Farioli: "Spero che Rensch rimanga all'Ajax"

Non solo Kvara e Kolo Muani. Il mercato è in fermento. “Spero che Rensch rimanga all’Ajax, voglio che giochi ancora con noi”, ha dichiarato Francesco Farioli, allenatore dell'Ajax, dopo la sconfitta in Coppa contro l’AZ Alkmaar.

11:25

L'annucio di Kvara al Psg è ormai questione di ore

Kvaratskhelia al Psg, ci siamo: per l’annuncio è questione di ore. Accordo con il Napoli per 70 milioni di euro con i bonus. Firmerà un contratto di 5 anni a salire da 8,5 milioni a stagione. LEGGI TUTTO

11:10

Kvara al Psg, i dettagli dell'accordo

Kvaratskhelia al Psg, è fatta: è pronto a volare a Parigi. L'affare tra i club è chiuso, il giocatore partirà nelle prossime ore per sistemare i dettagli personali con i francesi. TUTTE LE CIFRE

11:05

Kolo Muani, primo giorno alla Juve

Accordo totale per il trasferimento di Kolo Muani dal Psg alla Juventus. In giornata le visite mediche. I DETTAGLI DELL'ACCORDO

11:00

Kvara, l'addio più commovente

Kvara, l’addio più commovente: di notte al Murale di Maradona. Un saluto-tributo in uno dei luoghi sacri di Napoli. Poi il volo per Parigi per un nuovo futuro lontano dal club che lo ha consacrato. LEGGI TUTTO

