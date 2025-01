Kolo Muani alla Juve, ci siamo: c'è l'orario di arrivo a Torino

Non solo Alberto Costa. La Juve oggi annuncerà due colpi: l’altro è Kolo Muani, atteso a Torino già nel pomeriggio per sottoporsi alle visite mediche, firmare il contratto e rilasciare le prime dichiarazioni da calciatore bianconero. Il francese, a meno di contrattempi o ritardi dovuti alle ultime formalità da sbrigare, dovrebbe atterrare nel capoluogo piemontese, con un volo da Parigi intorno alle ore 14. Subito dopo si recherà al JMedical per i controlli di rito e per cominciare la sua avventura in Italia. Il dt Giuntoli ha chiuso l’operazione sulla base di un prestito fino a giugno, con la speranza di poterlo eventualmente estendere anche per permettere a Kolo Muani di partecipare al Mondiale per Club estivo, pagando per intero i 7 milioni lordi d’ingaggio che l’attaccante avrebbe percepito da qui a fine stagione a Parigi.