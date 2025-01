Haaland rinnova "a vita" con il Manchester City: la durata è incredibile

Manchester City-Haaland, rinnovo da record

Un rinnovo, se possibile, anche più speciale: infatti il norvegese ha prolungato il suo contratto di dieci anni. Il nuovo accordo trovato con il Manchester City lo lega al club fino al giugno del 2034. Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di non vedere l'ora di trascorrere ancora più tempo in questo grande club. Il Manchester City è speciale, pieno di persone fantastiche con sostenitori straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti. Vorrei anche ringraziare Pep, il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti al Club, perché mi hanno aiutato tantissimo negli ultimi due anni. Hanno reso questo un posto così speciale e ora sono il City, non importa cosa accada. Voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutarci a raggiungere maggiori successi in futuro".