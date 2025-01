Chelsea, Maresca: “Garnacho? Al momento sono felice dei giocatori che ho”

ROMA - “Sono attualmente molto contento della rosa a disposizione e mi reputo soddisfatto dei giocatori che alleno”. Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha parlato così in conferenza stampa in merito ad un possibile interessamento dei Blues per Garnacho. L’esterno piace al Napoli, ma la trattativa rimane in salita. Ecco che il Chelsea potrebbe provarci davvero. “Renato Veiga alla Juve? Al momento è un giocatore del Chelsea, vedremo nelle prossime ore”, ha concluso Maresca.