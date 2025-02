Atalanta, ufficiale l'arrivo di Maldini: i dettagli dell'operazione

Ora è ufficiale, Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell' Atalanta . A comunicarlo è stato lo stesso club di Bergamo con una nota ufficiale: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, 23enne attaccante. [...] La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono il più caloroso benvenuto a Daniel, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".

Atalanta, ufficiale Maldini: i suoi numeri con il Monza

Il figlio di Paolo, quindi, lascia Monza dopo un anno in cui si è messo in luce, guadagnandosi anche la convocazione di Luciano Spalletti in Nazionale: con il club brianzolo ha collezionato 32 presenze e 7 gol tra tutte le competizioni. A Bergamo sarà il sostituto naturale di Zaniolo, destinato alla Fiorentina.

Maldini all'Atalanta, ci guadagna anche il Milan

L'Atalanta, per assicurarselo,ha sborsato una cifra leggermente superiore ai 12 milioni di euro della clausola valida solo per l'estate: si arriva a circa 13 milioni di euro, con il Milan che incasserà il 50% del totale: i rossoneri avevano infatti mantenuto questa percentuale sulla futura rivendita del giocatore.