Fulham su Celik, presentata un’offerta: la Roma ci pensa

Gli occhi della Premier League su Celik. Il Fulham , infatti, ha presentato un'offerta ufficiale alla Roma per il terzino turco. Al momento, però, il club giallorosso sta valutando la situazione: Claudio Ranieri non è convinto di liberare Celik considerando il poco tempo per cercare un eventuale sostituto.

Il Fulham vuole Celik: Ranieri non convinto nel liberarlo

Celik è stato fino a questo momento molto utilizzato in stagione dalla Roma. Sia con De Rossi che con Juric e ora con Ranieri, il terzino classe 1997 è sempre stato preso in considerazione: 20 le partite giocate in Serie A, 7 in Europa League e una in Coppa Italia. Dopo il rientro di Saelemaekers dall'infortunio, Celik ha trovato meno spazio dal primo minuto, ma considerando la prossima partenza di Zalewski, Ranieri non è convinto di lasciar partire Celik, per paura di non riuscire a trovare un sostituto nei due giorni restanti di calciomercato.