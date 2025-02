Milan, ecco Gimenez: le prime parole con i tifosi, i dettagli dell’operazione

Santiago Gimenez è arrivato in Italia. L'attaccante messicano è atterrato all'aeroporto di Milano Linate dopo le 18 di oggi, 1 febbraio, e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto con il Milan . Dopo, alle 19:15, sarà presente sugli spalti di San Siro per assistere al derby contro l'Inter. Intanto, all'Hotel Melià ha salutato i tifosi presenti, firmando i primi autografi, e rilasciato le prime parole: "Sono molto contento, sono in una grande squadra".

Gimenez al Milan: i dettagli

In mattinata, Milan e Feyenoord avevano trovato l'accordo definitivo per il trasferimento di Gimenez, sulla base di 32 milioni di euro più bonus. Una trattativa che crea un effetto domino, con Morata che può così partire destinazione Galataaray. Classe 2001, l'attaccante messicano nella prima metà di stagione ha segnato 7 gol in 11 partite di Eredivisie, oltre a cinque in altrettante di Champions League.