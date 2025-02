Diretta calciomercato di oggi: Saint-Maximin, Marmol, Kelly, tutte le trattative LIVE

Conto alla rovescia in vista della chiusura della sessione invernale di calciomercato, tra acquisti, cessioni e ultime trattative. Giornate di visite con il Milan per Gimenez, Napoli ad un passo da Saint Maximin e Juve vicina a Kelly: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.