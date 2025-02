Cagliari, ecco l'attaccante Florinel Coman: in passato lo voleva la Roma

Il no del Torino per Antonio Sanabria ha convinto in poco tempo il Cagliari a chiudere per Florinel Coman. La sua scheda era da giorni presente sulla scrivania del ds Nereo Bonato e così, ieri mattina, è stata definita l'operazione con gli agenti del calciatore, in attesa del via libera finale dall'Al-Gharafa, arrivato nel pomeriggio. Confermata anche la formula: si tratta di un prestito oneroso, con i sardi che pagheranno metà dell'ingaggio del classe '98. Molto rapidio e duttile, può giocare su entrambe le fasce e come attaccante centrale.