Serie A, i nuovi acquisti potranno giocare i recuperi? Cosa dice il regolamento

ROMA - Tante, tantissime le operazioni andate in porto nel calciomercato invernale. Una sessione (gong finale oggi, lunedì 3 febbraio, a mezzanotte ndr) a dir poco scoppiante: dall'arrivo in Italia di Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan, all'approdo all'Inter dell'ex Roma Nicola Zalewski, subito decisivo nel derby di Milano con il decisivo assist per il gol di De Vrij in pieno recupero. Poi c'è la Fiorentina di Palladino che scommette ancora una volta su Nicolò Zaniolo, deludente all'Atalanta e il Bologna che punta sulla voglia di rivalsa di Calabria. Ma tutti questi nuovi innesti potranno essere schierati dai vari Conceicao, Inzaghi, Palladino e Italiano per i recuperi Fiorentina-Inter (si riparte dal 17' giovedì 6 febbraio alle 20.45) e Bologna-Milan (si giocherà al "Dall'Ara" mercoledì 26 febbaio alle 18:30 oppure giovedì 27 febbraio alle 20:45, tutto dipende dall'eventuale qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Champions League)? Ecco cosa dice il regolamento.