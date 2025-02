In Italia il mercato chiude a mezzanotte, ma potrebbero arrivare mega offerte: ecco da quali paesi

INVIATA A MILANO - Ultime, frenetiche, ore di calciomercato . Allo Sheraton San Siro i telefoni squillano senza sosta in attesa che, a mezzanotte, arrivi il "fischio finale". Che poi proprio finale non è, visto che c'è ancora la possibilità di qualche tempo supplementare. In che senso? In alcuni paesi il mercato non chiude oggi. E anche dove è chiuso c'è la possibilità di andare in deroga.

Paredes e il mercato dell'Argentina

È il motivo per cui, teoricamente, Leandro Paredes, potrebbe ancora andare al Boca. Non succederà, ma in Argentina hanno deciso che nonostante il mercato sia chiuso i club fino a marzo possono, a fronte di due uscite, inserire due calciatori. Se il Boca vendesse, quindi, ci sarebbe spazio per il centrocampista della Roma.

Calciomercato, quando chiude in Europa e nel mondo

Inghilterra e Spagna hanno gli stessi orari dell'Italia, la Germania chiude stasera alle 20, la Francia alle 23. Olanda e Portogallo chiudono domani, in Turchia c'è invece una settimana in più di tempo ed è questo che potrebbe far pensare a ricche offerte in arrivo. In Brasile la chiusura è prevista per il 28, mentre negli Usa e in Canada siamo solo all'inizio: apertura il 31 gennaio, chiusura il 23 aprile. Chiuso il mercato, invece, in Qatar e in Arabia Saudita.