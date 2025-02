Inter, ecco Sucic: è atterrato a Milano, nel pomeriggio le visite mediche

Non si ferma l' Inter . Nonostante la sessione invernale di mercato si sia chiusa da appena una settimana, la società nerazzurra è già al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione: Petar Sucic è atterrato nella mattinata di oggi, 10 febbraio, all'aeroporto di Milano Linate. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con il club nerazzurro prima di fare ritorno a Zagabria. Proveniente dalla Dinamo, Sucic, bosniaco naturalizzato croato classe 2003, diventerà il primo rinforzo a centrocampo della prossima Inter.

Sucic all'Inter a giugno

Sucic diventerà un giocatore dell'Inter a giugno, nella nuova, ridotta, finestra di mercato aperta dalla FIFA dall'1 al 10 giugno, a pochi giorni dall'inizio del nuovo Mondiale per Club. Simone Inzaghi potrà così avere a disposizione il centrocampista già per la nuova competizione. Lontano dai campi da metà novembre per infortunio, nella stagione in corso Sucic ha giocato 12 partite, segnando 1 gol nel campionato croato, mentre in Champions League sono 2 le reti in 3 partite.