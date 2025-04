“Immobile può tornare in Serie A con Simone Inzaghi: c’è l’Inter nel futuro” 

"Il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere nuovamente in Italia, con l'Inter". Lo riferisce direttamente dalla Turchia la testata Fanatik secondo cui l'ex attaccante e capitano della Lazio, primo marcatore di tutti i tempi con la maglia biancoceleste con 207 gol, potrebbe riabbracciare Simone Inzaghi. Secondo il media turco, infatti, Immobile starebbe: "Flirtando con l'Inter in questi giorni dopo una stagione a Istanbul con la maglia del Besiktas con 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni".