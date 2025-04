"Fiorentina, primo sondaggio per Müller: sarà svincolato a fine stagione"

Dalla Germania: primo sondaggio della Fiorentina per Müller

La Fiorentina pensa a Thomas Müller. Stando all'indiscrezione rilanciata dalla Bild nella giornata odierna, il club viola ha chiesto informazioni all'entourage del calciatore classe '89, pronto a chiudere la sua lunga esperienza con la maglia del Bayern Monaco. Per lui, 17 anni in prima squadra con i bavaresi, caratterizzati da 750 partite giocate e da più di 30 trofei vinti. Nessuna trattativa in corso al momento, ma un primo sondaggio da parte della società gigliata e di alcuni club della Mls, come Los Angeles FC, San Diego FC e FC Cincinnati. Non mancano, dunque, le opzioni per Müller, che nelle prossime settimane scioglierà le riserve sul suo futuro, consapevole di potersi trasferire a parametro zero.