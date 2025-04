De Bruyne, clamorosa voce dall'Inghilterra: "C'è un'italiana che lo vuole"

Dall'Inghilterra: "Il Como pensa a De Bruyne"

Anche se per il 33enne centrocampista belga quella di un futuro negli Stati Uniti resta ancora l'opzione più probabile, secondo gli inglesi di 'Sky Sports' ci sono anche delle altre piste da seguire: una è quella dell'Aston Villa, l'altra è quella del Como di Cesc Fabregas che avrebbe clamorosamente avviato una serie di verifiche per valutare la possibilità di ingaggiarlo. E poi, come detto, per De Bruyne c'è la possibilità di sbarcare nella statunitense Major League Soccer: in questo caso Inter Miami in pole, poi Chicago Fire, New York City e D.C. United da tenere d'occhio.