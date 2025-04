Ancelotti via dal Real Madrid, sì al Brasile da ct: i dettagli

Un pezzo alla volta, si sta ricomponendo il puzzle e il quadro si fa sempre più chiaro. E l’ultimo tassello porta il volto di Santiago Solari , dopo che erano apparsi, in ordine sparso, quelli di Imanol Algaucil, Xabi Alonso, quelli dei due intermediari, Alvaro Costa e Diego Fernandes , e, ovviamente, quello di Carlo Ancelotti , il grande protagonista del disegno. Il risultato? Il tecnico di Reggiolo, a partire dal prossimo 26 maggio , sarà il nuovo ct della Nazionale brasiliana . All’ex interista Santiago Solari, in questo momento alto dirigente del Real Madrid , toccherà il compito di traghettare i blancos fino al termine della stagione, che si chiuderà con il nuovo Mondiale per Club che si disputerà, tra giugno e luglio, negli States . Poi, il testimone passerà a Xabi Alonso , il prescelto per guidare il Real a partire dall'estate, che, così, lascerà il Bayer Leverkusen . I tedeschi, da parte loro, avrebbero già bloccato Imanol Algaucil , che negli ultimi giorni ha ufficializzato il suo adios alla Real Sociedad , al termine del campionato.

Ancelotti-Brasile, la trattativa

L’operazione Ancelotti ct del Brasile ha registrato una vorticosa accelerazione a partire da inizio aprile, quando il Real, prima ha incassato una dolorosa sconfitta interna col Valencia, che ha compromesso i piani scudetto, poi l’eliminazione dalla Champions, per mano dell’Arsenal, e, infine, la sconfitta col Barça in finale di Coppa del Re. Scenario più che favorevole per la Federcalcio brasiliana, per tornare all'assalto, stavolta decisivo, attraverso l’intermediazione dell’agente spagnolo, Alvaro Costa. Ancelotti s’incaricherà, subito, di stilare le convocazioni per le partite con Ecuador e Paraguay, di inizio giugno, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Ancelotti, l'accordo

Nel frattempo, in Spagna iniziano a circolare i primi dettagli dell’accordo. A quanto pare, Ancelotti firmerà col Brasile un contratto da 10 milioni netti l’anno fino al termine del Mondiale 2026, con opzione dfino alla fine del Mondiale 2030. L’operazione sarebbe stata sostenuta con forza dai blancos Vinicius, Rodrygo, Militao ed Endrick, entusiasti di poter continuare a lavorare con l’allenatore italiano, oltre che dal blaugrana Raphinha e da un Neymar che confida di ritrovare la miglior condizione fisica.

Real Madrid, Rudiger stangato

Intanto è arrivata la squalifica per Rudiger: la sua follia contro l’arbitro gli è costata 6 giornate di squalifica. Per lui la stagione era però già finita: ieri mattina si era operato al menisco.