De Bruyne: "Voglio giocare ad alti livelli, sto parlando con alcuni club"

De Bruyne: "Resto in Inghilterra? Dipende dal progetto"

In merito a una possibile permanenza in Inghilterra, il trequartista belga ha aggiunto: “Forse, ma dipende dal progetto che mi verrà presentato. Non ho più vent'anni, ho una famiglia e dei figli piccoli. Le mie decisioni non riguardano solo me e non sarà facile decidere”.