Roma, Ghisolfi a Casa Milan: incontro con Tare per Saelemaekers e Abraham

Una volta archiviata l'ultima giornata di campionato , per la Roma è già tempo di pensare alla prossima stagione. In attesa di annunciare il successore di Claudio Ranieri, Florent Ghisolfi si è recato oggi a Casa Milan per incontrare il neo ds rossonero Igli Tare . Sul tavolo il futuro di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham , giocatori che hanno accettato di trasferirsi in prestito al tramonto dell'ultimo mercato estivo.

Giornata importante per Roma e Milan, rappresentate nella sede del club rossonero da Florent Ghisolfi e Igli Tare. All'incontro di oggi, hanno preso parte anche l'agente Giuseppe Riso e alcuni intermediari, con la posizione e il futuro di Saelemaekers e Abraham ancora tutti da chiarire. L'incontro è terminato dopo alcune ore di confronto. Per il belga, quest'anno, sette gol in giallorosso, l'ultimo dei quali realizzato ieri contro il Torino. Dieci reti e sette assist, invece, per il centravanti inglese, che ha collezionato un totale di 44 presenze con il Diavolo in tutte le competizioni.