Pioli lascia l’Al Nassr: è ufficiale. Ora può firmare con la Fiorentina

Pioli torna alla Fiorentina

Pioli da tempo aveva raggiunto un'intesa con Rocco Commisso per tornare sulla panchina della Fiorentina, dove è già stato tra il 2017 e il 2019. L'allenatore emiliano, per tener fede all'accordo raggiunto, aveva anche declinato la proposta della federcalcio per diventare commissario tecnico della nazionale italiana. Pioli è stato anche calciatore della Viola tra il 1989 e il 1995. Ora si attende soltanto l'annucio ufficiale della Fiorentina per poter finalmente lavorare allo scoperto. Nei giorni scorsi Pioli ha avuto un ruolo importante nella conferma dell'attaccante Gudmundsson in maglia viola. Nell'Al Nassr il 59enne allenatore di Parma ha raccolto 28 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte con 101 gol fatti e 46 subiti in 44 partite tra campionato e coppe. La squadra di Cristiano Ronaldo, eliminata in semifinale della Champions League asiatica, si è classificata al terzo posto del campionato saudita con 70 punti, a 13 lunghezze dall'Al-Ittihad campione d'Arabia.